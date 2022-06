Al via la prima edizione di Festambiente Puglia, un vero e proprio ecofestival, organizzato da Legambiente, sulla qualità culturale e ambientale del territorio. Nel corso dell’evento, che attraverserà la Puglia e che partirà il 17 giugno da Nardò, saranno 5 le tappe in 5 territori per discutere dell’importanza dei Parchi e delle Aree protette e per educare al rispetto dell’ambiente e della legalità. La chiusura di Festambiente, prevista per il 15 luglio, sarà anche il passaggio di testimone, nel cartellone degli eventi di Legambiente Puglia, con Festambiente Sud, il festival nazionale per il Sud Italia, che si svolgerà dal 15 luglio al 4 agosto sul Gargano e ruoterà sul tema “Pace e Rinnovabili” con l’obiettivo di esplorare il nesso tra la pace e la necessità di superare, in campo energetico, l’era delle fonti fossili.