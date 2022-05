Il Coronavirus sembra aver mollato la presa. Lo confermano tutti i principali indicatori della pandemia in Puglia, con cifre al ribasso ormai da diversi giorni. I contagi in una sola settimana si sono ridotti di oltre il 30% (in base a quanto emerso dall’ultimo dossier della Fondazione Gimbe) e sono in forte discesa anche i dati relativi ai pazienti Covid ricoverati in ospedale e alle persone attualmente positive.

Tutto lascia pensare che il peggio sia ormai alle spalle, almeno per il momento, e la sensazione è che in vista dell’estate il virus, pur non andando completamente in vacanza, si stia muovendo con più lentezza.

C’è da chiedersi cosa ci sarà da aspettarsi nei prossimi mesi e se la curva della pandemia tornerà a far registrare nuove impennate. Un timore che purtroppo è confermato dal parere degli esperti.

Il servizio completo su News24.City.