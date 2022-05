Nelle ultime due settimane i nuovi contagi giornalieri in Puglia sono quasi dimezzati, e comincia a calare anche l’occupazione dei posti letto nei reparti di Medicina. È quanto emerge dall’ultimo rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità relativo all’andamento della pandemia di Coronavirus.

Secondo il report, nella settimana compresa tra il 13 ed il 19 maggio, i nuovi casi di positività nella regione sono stati 370,3 ogni 100mila abitanti, contro i 640,8 rilevati dal 29 aprile al 5 maggio. La Puglia è anche al di sotto della media nazionale, pari a 375 casi ogni 100mila abitanti. Sul fronte sanitario, l’occupazione dei posti letto da parte dei pazienti Covid in area medica è scesa al 13,6%, mentre in terapia è pari al 4,2%.

Una generale tendenza al miglioramento che viene confermata anche dal bollettino odierno della Regione, che segnala 1.632 nuovi contagi accertati, a fronte di 13.121 tamponi analizzati, con un tasso di positività pari al 12,4%. Provincia più colpita è anche oggi quella di Bari con 604 nuovi casi, seguita da Lecce con 328, Taranto 229, Foggia 196, Brindisi 132 e infine la Bat con 114 contagi, a quali vanno aggiunti quelli di 19 residenti fuori regione e 10 di provenienza non ancora accertata.

La somma dei contagi pugliesi, dall’inizio della pandemia, sale così a quota 1.120.220. Non si arresta, purtroppo, la lunga scia di morti legata alla diffusione del virus. Nelle ultime 24 ore si segnalano infatti altri 3 decessi, che fanno salire il bilancio delle vittime a 8.442. Arrivano buone notizie invece dalle strutture ospedaliere regionali: confermata la discesa dei pazienti ricoverati, che adesso sono in tutto 380, di cui 359 in area non critica e 21 in terapia intensiva. Va giù anche il dato riferito alle persone attualmente positive, che sono complessivamente 43.853, in ulteriore calo rispetto a ieri. Si alza, parallelamente, il numero dei pugliesi negativizzati, che raggiungono la cifra di 1.067.925, con oltre 2.600 guariti in 24 ore.