Approda a Bari il primo servizio pubblico in Puglia che mira a contrastare le povertà economiche e abitative informando le persone over65 autosufficienti della possibilità di vivere la propria età in un contesto di coabitazione in cui creare nuove relazioni, evitando il rischio di isolamento. È stato presentato, a Palazzo di Città, “Condiviviamo”, il progetto di co-housing per anziani, finanziato con 120mila euro dall’assessorato al Welfare in favore della cooperativa sociale Occupazione e Solidarietà.

L’idea, inoltre, è quella di contribuire alla costruzione di un nuovo sapere sociale attraverso campagne formative, informative e di sensibilizzazione in grado di diffondere le potenzialità di questa esperienza innovativa e di coinvolgere le persone interessate nella costruzione del modello di co-housing.