Sempre la giornata conclusiva del Bif&st è giornata di bilanci e nuovi annunci. Nella conferenza stampa al Teatro Margherita, nel primo pomeriggio di sabato 2 aprile, a rivelare i numeri di un’altra edizione di successo, a svelare qualche novità per le prossime e a fare i doverosi ringraziamenti, sono intervenuti Felice Laudadio, direttore artistico del Bif&st, Michele Emiliano, governatore della regione Puglia, Antonio Decaro, sindaco di Bari e Simonetta Dellomonaco, presidente di Apulia Film Commission.

Laudadio ha commentato alcuni dati relativi all’edizione appena conclusasi: «Il sito della manifestazione è stato utilizzato da 252.179 utenti in un mese con una media di 12.122 utenti al giorno. Predilezione per la nuova sezione “Cinema & Fiction”.

495.300 le persone raggiunte tramute i profili ufficiali del Bif&st. tra tutti i canali social, la community del festival conta 41.400 utenti. Una curiosità è stata il social TikTok, dove, pur non avendo il Bif&st un profilo ufficiale, i contenuti creati dagli utenti con l’hashtag #bifest hanno collezionato 13.300 visualizzazioni.

Il successo di questa edizione è stato strabiliante – ha commentato Laudadio – con eventi gratuiti, presentazioni di libri il mosaico del Bif&st costituisce un festival della cultura in senso più ampio, con risvolti forti sul tema cinematografico. Per la realizzazione, fondamentali sono i finanziamenti di Regione Puglia e Apulia Film Commission. Uno studio ha poi rilevato che per ogni euro investito per il festival, c’è una ricaduta di tre euro sul territorio. Le attività commerciali e gli albergatori sono contenti per aver riempito grazie al Festival, le loro strutture, fuori stagione».

«Quando abbiamo iniziato con il miglio dei teatri 13 anni fa, non ci credeva nessuno – ha commentato Antonio Decaro – ora tutti e quattro i teatri baresi sono stati riaperti. Con il Fuori Bif&st, poi, in questa edizione, anche la città è stata protagonista con 60 attività commerciali coinvolte. I luoghi della cultura continueranno a vivere nei prossimi giorni e per tutto l’anno con nuovi eventi, stagioni teatrali, spettacoli, mostre. È un segno importante, una città che torna a vivere dopo due anni difficili» ha concluso il sindaco Decaro.

A confermare quanto detto dal sindaco, Simonetta Dellomonaco, dopo i ringraziamenti a tuto lo staff tecnico e organizzativo, ha ribadito che «l’evento La città si veste di cinema ha creato un connubio tra dentro e fuori il festival rendendo più attrattiva la città ai visitatori».

«Creare una squadra vincente non è una cosa semplice – ha dichiarato il governatore, Michele Emiliano – ridurre al minimo il conflitto è una regola che va bene per tutto e tutti. Finora però si è lavorato in una situazione di precariato, ora al Bif&st serva una istituzionalizzazione. Dal punto di vista giuridico potrebbe realizzarsi nella costituzione di una Fondazione che coinvolga altri soggetti e per fare in modo che si possa programmare con più autonomia. Investire in cultura crea un meccanismo economico straordinario. È un passaggio difficile – ha concluso Emiliano – perché bisogna garantire la sobrietà e l’intelligenza nella gestione, come fatto sinora».