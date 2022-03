Sono tre, e non quattro come riferito in un primo momento, le suore morte nell’incidente stradale sull’autostrada A16, nel tratto tra Candela e Cerignola nel Foggiano. Lo confermano gli agenti della polizia stradale che hanno lavorato sul luogo dell’incidente fino a qualche ora fa. Le consorelle rimaste ferite sono invece dieci.

Secondo la prima ricostruzione, il pulmino con le suore stava tornando da Formia, dove le religiose avevano tenuto degli esercizi spirituali e stavano tornando negli istituti pugliesi in cui risiedevano a Molfetta, Bari e Lecce. L’incidente potrebbe essere stato causato dallo scoppio di un pneumatico. Sul posto sono giunte squadre dei Vigili del fuoco, della polizia stradale e personale del 118. Sul luogo dell’incidente anche un elisoccorso. Per alcune ore il tratto dell’autostrada A16, interessato dall’incidente è stato chiuso al traffico automobilistico e riaperto in nottata.