Dopo la maxioperazione antimafia che ha permesso di sgominare un’imponente organizzazione criminale dedita al traffico di droga nel comune di Bitonto con ben 43 arresti, stamane i Carabinieri hanno inferto un ulteriore colpo al clan Conte che gestiva la più importante piazza di spaccio della città, quella in via Pertini nella zona 167.

I militari, infatti, hanno sequestrato beni per oltre 300 mila euro a carico di Domenico Conte, reggente del clan e già colpito da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Si tratta di dieci rapporti finanziari, due auto, un appartamento situato proprio in via Pertini, un immobile di edilizia popolare occupato senza titolo, completamente ristrutturato, adibito a lussuosa dimora dotata di ogni confort e di un reticolato di telecamere per controllare tutta l’area.

Un patrimonio che secondo la Direzione Distrettuale Antimafia, il capoclan aveva accumulato negli ultimi 10 anni grazie alla fiorente attività illecita del traffico di droga.