Tornano a salire di molto i nuovi casi giornalieri contenuti nel bollettino epidemiologico della Regione mentre scendono i test. Sono infatti 5.514 i nuovi positivi con 71121 tamponi effettuati ed un rapporto che risale a quasi l’8%.

Torna, invece, lo 0 nella casella dei decessi e continuano a salire di oltre una trentina i ricoveri. Sono 364 le persone ricoverate in area non critica per una percentuale di occupazione che ormai ha superato anche il 13% mentre sono 38 coloro i quali lottano contro il virus in terapia intensiva che viaggia in Puglia all’8% dell’occupazione. Dati che ormai portano la Puglia verso una inevitabile zona gialla se i dati continueranno a mantenere questo ritmo di crescita. In forte risalita, ancora, le persone attualmente positive che salgono oltre 41mila anche a causa dei pochi negativizzati che, tuttavia, oggi segnano un piccolo record con i 1075 guariti dal virus.

Andando sui nuovi casi provincia per provincia continua Bari a trascinare la risalita in provincia con 1850 contagi registrati ed a seguire c’è Taranto con 949 e Lecce con 933. Più in basso Brindisi con 564, Foggia con 554 e la BAT con 535 nuovi casi di contagio. I residenti fuori regione positivi restano ancora molti e segnano altri 103 nuovi contagi.

La risalita dei dati sui ricoveri è particolarmente evidente anche nella BAT dove sono saliti a 43 i pazienti ricoverati al “Vittorio Emanuele II” di Bisceglie, Ospedale Covid della Provincia. Salgono anche i ricoverati in terapia intensiva che adesso sono 3 tra cui un 82enne non vaccinato e due donne vaccinate ma con due dosi. Aumenta anche la conta dei ricoverati nella pediatria del nosocomio biscegliese con 7 piccoli pazienti dai 3 mesi ai 2 anni di età.