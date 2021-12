Lo ha confermato durante un convegno questa mattina al Teatro Kursal di Bari: Michele Emiliano ha chiesto a Rocco Palese di affiancarlo nella gestione della sanità nel ruolo che è stato, durante la prima fase della pandemia, di Pierluigi Lopalco. La casella rimasta vuota della sanità assieme a quella della cultura al momento sono in campo allo stesso Presidente in un momento però di grande apprensione anche a causa della recrudescenza della pandemia. In realtà Rocco Palese, ex esponente di Forza Italia, ha già ricoperto la carica assessorile in regione come assessore al Bilancio nel mandato da Presidente di Raffaele Fitto nonchè capogruppo degli azzurri in consiglio regionale e sfidante, perdente, candidato dal centrodestra contro Nichi Vendola.

Il Presidente Emiliano ha poi voluto rimarcare con orgoglio l’attenzione nella gestione della pandemia in Puglia partendo dalla scelta di dedicare, all’interno della Fiera del Levante, un padiglione alla terapia intensiva covid con 150 posti letto.