Sono 362 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Puglia nell’ultimo bollettino epidemiologico della Regione. Poco meno di 23mila i test effettuati mentre sono 4 le persone decedute a causa del virus con il conto che ormai supera le 6904 vittime da inizio pandemia. Restano stabili gli attualmente positivi rispetto a ieri e cioè 4.632 anche perché in questo bollettino sono indicati 361 negativizzati. Scendono i ricoveri sia in area non critica che in terapia intensiva rispetto a ieri con il conto dei pazienti che indica 136 nei reparti ordinari e 17 nell’area critica. I numeri provincia per provincia indicano Taranto con il numero maggiore a 89 nuovi casi, Lecce 74, Foggia 73 e Bari 61. Seguono poi la BAT con 43 e Brindisi con 21 nuovi casi di contagio. Per l’incidenza settimanale ogni 100mila abitanti, invece, la Puglia resta con dati relativamente bassi anche se ormai da tre giorni ha superato quota 50.

Stabili i numeri percentuali dei ricoveri altro dato fondamentale per il cambio di colorazione della Regione. Rispetto allo scorso anno i numeri restano comunque molto più bassi a partire dall’incidenza che era cinque volte maggiore per arrivare ai ricoveri ordinari che, negli stessi giorni, superavano i 1600 pazienti nelle strutture ospedaliere Covid pugliesi. Stesso discorso vale per le terapie intensive che erano ad oltre 220 pazienti.