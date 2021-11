La bellezza come arma contro la rassegnazione e la paura. Nasce a Palo del Colle Happy Times, il primo grande cantiere di antimafia sociale in un tendone da circo. Da un po’ di giorni nei pressi di Viale della Resistenza è spuntato un grande chapiteau rosso con delle grandi “R” sulle punte che i volontari e le volontarie del laboratorio urbano di Rigenera chiamano “Il tendone incantato”. È qui che da sabato 20 novembre si darà voce alla promozione della legalità e dei diritti, attraverso un ampio programma tra cinema, teatro, musica, letteratura e narrativa. Un nuovo spazio fisico vivo, immaginato come un vero e proprio detonatore di bellezza che ha l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per i giovani, e non solo, dell’hinterland, grazie agli strumenti preziosi della partecipazione, condivisione, della cultura e dell’arte.

L’ispirazione è proprio la testimonianza di Peppino Impastato, il giornalista e attivista siciliano, ucciso dalla mafia il 9 maggio 1978 a Cinisi, che ha fatto della bellezza una vera e propria arma contro la paura.

Il servizio video di News24.City