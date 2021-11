350 mila prodotti contraffatti e con marchio della Comunità Europea non conforme sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza all’interno di un negozio all’ingrosso di Bari gestito da un commerciante cinese.

Tra la merce sequestrata ci sono apparecchiature elettroniche alcune delle quali già classificate sul sistema di allerta europeo Rapex come estremamente pericolosi per i consumatori: giocattoli per bambini, dispositivi tv Chromecast Google contraffatti e falsi auricolari Apple per telefoni cellulari, sia a filo che wireless. Inoltre, sono stati sequestrati numerosi dispositivi medici esposti sugli scaffali: apparecchi acustici, misuratori elettronici della pressione arteriosa e i rilevatori elettronici della temperatura. Il valore complessivo della merce sequestrata è superiore a 250 mila euro.

Il rappresentante legale della società, un cittadino di nazionalità cinese, è stato denunciato per i reati di vendita e acquisto di prodotti con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione, introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, frode nell’esercizio del commercio, vendita di prodotti industriali con segni mendaci, ricettazione e vendita di prodotti pericolosi.