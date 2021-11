Ha estorto denaro per diverso tempo ad un imprenditore biscegliese. Entrava nell’azienda, puntava una pistola contro la vittima e intimava di consegnare la somma di 500 euro per evitare ulteriori problemi in futuro. Per questo motivo i Carabinieri di Bisceglie hanno arrestato un 35enne per estorsione continuata.

I militari sono intervenuti dopo che il malcapitato imprenditore ha denunciato i fatti e nel pomeriggio dello scorso 29 ottobre sono riusciti a cogliere in flagrante il malfattore. Appuntamento in una stazione di servizio della statale 16 bis e dipendente dell’azienda con una busta contenente i 500 euro pronta da consegnare al 35enne. L’uomo si è presentato in perfetto orario e si è fatto consegnare la busta. Immediato l’intervento dei Carabinieri che hanno bloccato l’uomo a bordo della sua auto e recuperato la busta con il denaro.

Dopo gli accertamenti della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari il 35enne è stato arrestato e condotto nel carcere di Trani.