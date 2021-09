338 nuovi casi di contagio da Covid-19 su quasi 15 mila test, 3 morti e tasso di positività che risale al 2,3%. Sono i numeri contenuti nel consueto bollettino epidemiologico della Regione Puglia. La provincia con l’aumento maggiore di nuove positività è quella di Lecce con 115, segue la Bat con 111, Bari con 52, Foggia con 20, Taranto con 17 e Brindisi chiude con 8 casi. Continua a scendere il numero delle persone attualmente positive in Puglia che sono 4.383. Sono 371 le persone guarite dal Covid nelle ultime 24 ore per un totale di oltre 253 mila guariti dall’inizio della pandemia.

Continua anche la discesa dei numeri negli ospedali pugliesi. Si registra un -4 nelle terapie intensive con 20 pazienti ricoverati. Situazione in netto miglioramento anche in area non critica dove al momento sono ricoverati 220 pazienti, meno dell’8% del totale dei posti letto disponibili. Per l’area critica, invece, l’occupazione resta sotto il 5%.

Prosegue intanto spedita la campagna vaccinale con numeri in costante aumento per la fascia 12-19 anni. In Puglia sino ad oggi sono state inoculate oltre 5 milioni e 426 mila dosi, il 90,2% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza.