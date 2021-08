I Carabinieri della Stazione di Giovinazzo, la scorsa notte, hanno tratto in arresto un 53enne giovinazzese con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato notato camminare a piedi tra le vie del centro cittadino con atteggiamento sospetto. I militari hanno proceduto quindi al suo controllo, all’esito del quale l’uomo è stato trovato in possesso di 4 dosi di cocaina e un pezzo di hascisc, oltre a denaro contante. Attese le circostanze, i Carabinieri di Giovinazzo hanno proceduto ad estendere la perquisizione anche presso il domicilio del 53enne, rinvenendo due bilancini e altro materiale da confezionamento. Al termine delle operazioni, l’uomo è stato condotto presso gli uffici della Stazione di Giovinazzo e, dichiarato in arresto, accompagnato presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.