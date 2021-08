Poco più di 7mila test e 144 nuovi casi di contagio da Covid-19 in Puglia, zero i decessi. Sono i numeri, sempre più bassi a causa della giornata di festività, contenuti nel consueto bollettino epidemiologico della Regione Puglia. La provincia di Foggia registra 53 nuove positività seguita dalla provincia di Lecce con 46 e Bari con 26. Più in basso le altre. 4631 le persone attualmente positive, dato ancora in aumento seppur di pochissime unità visto che i negativizzati sono 138. Stabili le terapie intensive sempre a quota 22 ricoverati mentre in leggero aumento, di 11 unità, i pazienti in area medica che si attestano adesso a 186 superando il 6,5% del totale dei posti letto disponibili. Per l’area critica, invece, si resta al di sotto della soglia del 5%. Piuttosto stabile l’incidenza di casi ogni 100mila abitanti con la Puglia che non supera il numero di 50 ed anzi tende al ribasso ormai da diversi giorni. Dopo Molise, Lombardia e Piemonte c’è proprio la Puglia per incidenza in tutta Italia che ha una media stabile attorno ai 74 casi ogni 100mila abitanti. Tra le province è la BAT a restare in vetta in Puglia superando i 100 casi ogni 100mila abitanti negli ultimi sette giorni.