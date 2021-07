Il tutto si è verificato all’interno di un centro commerciale di Molfetta. Il gestore dell’esercizio commerciale si accorge, grazie all’impianto di sorveglianza, che la persona sta scartando alcuni prodotti dagli involucri originali e dopo aver tolto l’antitaccheggio, li depone nel suo marsupio. Il commerciante chiede subito l’intervento dei Carabinieri del 112 di Molfetta, che arrivano mentre C.V., 34enne di Ruvo di Puglia, incensurato, dopo aver superato le casse, è già presso l’uscita del negozio. Sottoposto a controllo, viene trovano in possesso di diversi ricambi elettrici per autoveicoli, per un valore di 300 euro circa. A questo punto tenta di scappare a piedi ma i Carabinieri lo inseguono e, dopo circa 300 metri, lo raggiungono e lo bloccano.

Arrestato, su disposizione dell’A.G., in virtù del fatto che fosse incensurato, veniva dapprima sottoposto agli arresti in attesa della direttissima e, successivamente, rimesso in libertà.