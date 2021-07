Un vero e proprio blitz con oltre 30 carabinieri e cani antidroga, supportati dai cacciatori dello Squadrone eliportato di Puglia, è stato effettuato nei giorni scorsi nel borgo antico di Bari. I militari, alla ricerca di armi e droga, hanno arrestato due persone e denunciato a piede libero un giovane per detenzione e spaccio di stupefacenti.

A finire in manette sono stati madre e figlio di 53 e 28 anni. In casa nascondevano 120 grammi di cocaina, 100 grammi di hashish e 88 grammi di marijuana: droga che la donna, alla vista dei militari, ha gettato in parte nel water nel tentativo di disfarsene. Denunciato, invece, un 25enne che in casa deteneva 13 grammi di hashish e una dose di marijuana.

L’attività poi si è concentrata, in modo particolare, nell’area attorno alla Basilica di San Nicola e a quella di piazza San Pietro, dove di recente gli uomini dell’Arma avevano notato un incremento del fenomeno dello spaccio di droga che vedeva coinvolti specialmente i ragazzi più giovani. Qui, all’interno di un canale di scolo dell’acqua piovana e dentro un tombino, sono state trovate diverse confezioni di stupefacente.

In diversi anfratti delle corti interne delle varie abitazioni, infine, i carabinieri hanno scovato altra droga. Oltre a bilancini di precisione, telefoni cellulari probabilmente utilizzati per l’attività di spaccio e materiale per il confezionamento delle sostanze. Il tutto è stato sottoposto a sequestro.