Fiamme altissime e fumo nero visibile da tutta la città. Verso le ore 13, sul lungomare di Bari all’altezza del Circolo della Vela, un autobus è stato completamente avvolto dalle fiamme in pochi attimi. Attimi di grande paura. L’autista del mezzo, in quel momento quasi vuoto, ha abbandonato la cabina di guida non appena avvertito il pericolo assieme a tutti i passeggeri a bordo. Non ci sono feriti. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme non senza difficoltà. Traffico in tilt per diversi minuti. Si tratta di una navetta del park & ride di Pane e Pomodoro. Tutte da accertare le cause dell’incendio.