I Carabinieri del N.O.R. Sezione Operativa della Compagnia di Molfetta nella giornata di venerdì, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 19enne molfettese.

Durante l’operazione di polizia svolta nell’ambito di servizi perlustrativi finalizzati alla prevenzione e repressione delle violazioni in materia di stupefacenti , il ragazzo è stato sorpreso nel cedere una dose di cocaina ad un altro soggetto molfettese in cambio della somma di denaro di 15,00 euro. Immediatamente bloccati e perquisiti sul posto dai militari operanti, il pusher è stato trovato in possesso di ulteriori 4.4 gr. di cocaina suddivisi in 15 dosi occultati negli sleep, mentre l’acquirente, identificato e perquisito è stato trovato in possesso della dose appena acquistata ed è stato segnalato alla Prefettura di Bari quale assuntore. Le 16 dosi di cocaina sono state sottoposte a sequestro penale, in attesa degli esami di laboratorio e del successivo deposito presso il competente ufficio corpi di reato, mentre il 19enne appurate le sue oggettive responsabilità in relazione al reato a lui iscritto, veniva tradotto presso la sua abitazione in Molfetta per ivi permane in regime degli arresti domiciliari, a disposizione della competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani.