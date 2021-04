Code regolari, ingressi scaglionati, e dunque nessun assalto. La mattinata di vaccinazioni presso l’hub allestito all’interno della Fiera del Levante di Bari è cominciata alle ore 9. Da oggi tocca ai cittadini che hanno 79 anni, domani toccherà ai 78enni e così via fino a completare nelle prossime settimane la fascia d’età degli over 60, così come previsto dalle ultime indicazioni predisposte dalla Regione Puglia. Questa mattina erano attesi oltre 400 utenti 79enni che avevano già espresso la propria disponibilità alla vaccinazione, ma anche i non prenotati attraverso la piattaforma. Nelle prime due ore sono state quasi 150 le somministrazioni effettuate. Sul tema dell’organizzazione, tuttavia, i pareri sono discordanti.

Tra contenti e scontenti della mattinata, è il dottor Raffaele Mininni, referente dell’hub Fiera del Levante, a spiegare l’andamento delle operazioni. Il primo bilancio è positivo.

Il dottor Mininni sottolinea l’importanza della vaccinazione in questa fase delicata, precisando che è il momento di mettere da parte tutte le perplessità legate al vaccino AstraZeneca.

Nella sala di attesa post vaccinazioni c’è anche spazio per qualche sorriso di chi ha appena effettuato la somministrazione, ma allo stesso tempo la consapevolezza che ogni diffidenza deve essere messa da parte.

Il servizio.