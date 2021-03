I Carabinieri della stazione Carabinieri di Ruvo di Puglia, nell’ambito di servizi mirati al rispetto delle norme in materia contenimento diffusione epidemiologica Covid-19, negli ultimi giorni hanno elevato oltre 20 sanzioni amministrative.

L’attività di controllo ha riguardato singoli cittadini, attività commerciali e locali privati, utilizzati come luogo di ritrovo da parte dei giovani. E sono proprio i giovanissimi, che sono stati protagonisti di uno degli ultimi controlli effettuati. Nella serata di martedì infatti i carabinieri di Ruvo di Puglia hanno sorpreso all’interno di un monolocale sette ragazzi tutti minorenni ed uno appena maggiorenne, che si erano riuniti per giocare con la playstation. I giovani, alla presenza dei genitori immediatamente contattati, sono stati tutti sanzionati per il mancato rispetto del D.P.C.M. in atto.

Quella della sera scorsa è una scena già vista dai militari dell’Arma, piccoli circoli e luoghi di ritrovo, troppo spesso utilizzati da giovani incoscienti non curanti dell’emergenza sanitaria, che se da un lato li costringe alla didattica a distanza, non gli impedisce di incontrarsi liberamente per giocare con playstation, guardare partite di calcio o altro.

L’attività dei militari, tuttavia, non si è limitata ai soli controlli volti al rispetto per le misure di contenimento della diffusione del virus, ma sono proseguite, incessantemente, anche sul fronte del controllo alla circolazione stradale per le vie cittadine. Sono state elevate, infatti, 12 infrazioni al codice della strada.