Ieri a Bari, i poliziotti della Squadra Volanti dell’UPGSP della Questura di Bari, hanno denunciato a vario titolo 2 persone e contestato in serata numerose sanzioni a persone che hanno violato il coprifuoco.

In pomeriggio, presso un noto centro commerciale in zona industriale, i poliziotti della volante di zona hanno fermato e controllato una donna all’uscita di un noto negozio. La donna, una pregiudicata foggiana di 40 anni, grazie all’espediente di una borsa opportunamente schermata, era riuscita ad eludere il sistema antitaccheggio, uscendo dall’esercizio commerciale con vari capi di abbigliamento di marca trafugati all’interno. Gli agenti hanno deferito la donna all’Autorità Giudiziaria competente per furto aggravato e restituito la merce al titolare del negozio.

In zona Madonnella, sul Lungomare, gli agenti della volante di zona hanno fermato e controllato un pregiudicato barese 39enne; durante il controllo l’uomo è stato trovato in possesso di 1 grammo circa di marijuana, dichiarato per uso personale; pertanto l’uomo è stato segnalato all’Autorità Amministrativa per il possesso della sostanza con probabili conseguenze circa la patente di guida e i documenti validi all’espatrio.