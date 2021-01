Ieri in Puglia sono stati effettuati circa 4.500 vaccinazioni anti Covid negli ospedali e Rsa, salgono così a poco meno di 49mila le somministrazioni complessive dal 31 dicembre ad oggi. Le dosi Pfizer a disposizione della Puglia in questo momento sono 74.605, quindi circa il 65% dei flaconcini è stato utilizzato.

Per quanto riguarda, invece, il vaccino della Moderna, in Puglia non è previsto per adesso l’arrivo della scorta, qualche migliaia di dosi potrebbero essere consegnate a fine mese.