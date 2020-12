Superato il tetto del milione dei tamponi in Puglia. Anche nei giorni natalizi al lavoro i laboratori della Regione, in particolar modo quello del Policlinico in cui è stato isolato il primo caso di variante inglese del Covid 19 e dove sono in atto i test degli altri pugliesi rientrati dal Regno Unito nelle ultime settimane. Intanto, con i 7.540 test delle ultime 24 ore sono stati rilevati altri 1.011 positivi di cui oltre la metà (512) in provincia di Bari, 52 in provincia di Brindisi, 50 nella provincia BAT, 240 in provincia di Foggia, 43 in provincia di Lecce, 110 in provincia di Taranto, 4 residenti fuori regione.

Sono stati registrati 26 decessi: 13 in provincia di Bari, 3 in provincia BAT, 2 in provincia di Brindisi, 4 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Taranto, portando così a 2.310 il numero delle vittime. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.004.403 test e sono oltre 630mila i pugliesi sottoposti a tampone molecolare dall’inizio della pandemia. I pugliesi attualmente positivi sono 53.589, di cui 52.010 in isolamento domiciliare, mentre sono 1.579 le persone ricoverate negli ospedali. I guariti sono 29.775 e cioè 528 in più di ieri.