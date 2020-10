Dieci dipendenti del Teatro Petruzzelli di Bari sono risultati positivi al Covid-19 e la Fondazione ha deciso la sospensione delle recite del Falstaff previste il 13, il 14 e il 15 ottobre, dell’appuntamento del Family Concert previsto per il 18 ottobre e la momentanea chiusura del Teatro. I tamponi su tutto il personale sono stati disposti dopo l’accertata positività di un professore d’orchestra. «D’intesa con i dipendenti e gli artisti impegnati nella produzione del Falstaff di Giuseppe Verdi – si legge in una nota – , la Fondazione ha proceduto immediatamente a sottoporre a tampone tutti i componenti dell’orchestra nella giornata di sabato 10 ottobre, con esito negativo. Ieri, invece, 12 ottobre, sono stati sottoposti a tampone tutti gli altri dipendenti del Teatro. Su questi è stata rilevata la positività di 10 collaboratori addetti a varie funzioni. Tutti i dipendenti positivi non manifestano sintomi». La Fondazione precisa che «il personale risultato positivo non ha avuto nessun contatto con il pubblico che ha assistito agli spettacoli, nel rispetto delle regole che prevedono il distanziamento e la riduzione di posti disponibili» e che «la distanza di sicurezza tra la linea del palcoscenico e l’inizio della platea è di circa 11 metri».

«Sono stati riscontrati alcuni casi di positività al Covid 19 nella nostra redazione. Abbiamo da subito messo in campo tutte le procedure predisposte dal dipartimento di prevenzione Asl, tutti i colleghi sono stati sottoposti a tampone ed è stata avviata l’attività di contact tracing sui contatti stretti. Tutta la redazione e gli studi televisivi sono stati immediatamente sanificati, cosa che accadeva già periodicamente dall’inizio della pandemia, tutti i locali vengono igienizzati a ogni passaggio di giornalisti e tecnici». Lo annuncia la redazione di TeleBari. «Nonostante, da febbraio, ci siamo attenuti scrupolosamente ai protocolli di prevenzione con l’utilizzo del Dpi – viene evidenziato – siamo stati colpiti. Succede. La situazione è sotto controllo e gli interventi fatti consentono la piena operatività dell’emittente. Cercheremo di assicurare tutta la nostra programmazione, ma ancora di più oggi, da Telebari, ribadiamo l’appello alla prudenza che, come dimostra quanto accaduto a noi, non è mai troppa. La sicurezza nei luoghi di lavoro dipende anche dai comportamenti in famiglia e nel tempo libero, quindi è importante rispettare alla lettera le prescrizioni indicate nei dpcm. Esprimiamo vicinanza a tutti i colleghi risultati positivi».