Alla Fiera del Levante, da lunedì 5 ottobre a venerdì 9 ottobre sarà allestito un padiglione interamente dedicato all’internazionalizzazione, a volerlo la Regione Puglia, in collaborazione con Puglia Sviluppo: «I mercati esteri sono una grande opportunità e continuano a rappresentare un’occasione importante di affari soprattutto quando i morsi della crisi si fanno più profondi», ha detto il governatore Michele Emiliano. Tanti i Paesi presenti nel padiglione 110: Albania, Bielorussia, Bulgaria, Macedonia, Moldavia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Ucraina, Azerbaigian, Cina, Taiwan, Hong Kong, Giappone e Brasile. E, per la prima volta, Polonia e Arabia Saudita.

«Questo padiglione – ha sottolineato Emiliano – è diventato negli anni un appuntamento fisso ricco di informazioni, servizi ed eventi. È un’occasione valida di promozione per molti mercati esteri e allo stesso tempo di conoscenza per le imprese pugliesi che vogliono esplorare le opportunità di nuovi mercati. Ma è anche un presidio di promozione della Puglia e delle opportunità che offre a chi vuole investire nel suo territorio. Grazie ad iniziative come questa e ad un lavoro di promozione dell’internazionalizzazione svolto continuativamente negli anni da parte della Regione, è cresciuta l’apertura internazionale della Puglia con esportazioni che hanno sfiorato i 9 miliardi di euro nel 2019, in aumento del 19% rispetto all’anno pre-crisi globale, il 2008. È importante continuare su questa strada, seppur con tutte le precauzioni richieste dall’emergenza sanitaria».