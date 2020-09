Un violento nubifragio si è abbattuto ieri pomeriggio nel barese, colpendo in modo particolare la città di Altamura, letteralmente travolta da una perturbazione che ha causato diversi danni. I video diffusi rapidamente sul web hanno raccontato il crollo di un muro in via Golgota. Il cedimento ha invaso la carreggiata sottostante portando con sé le auto parcheggiate nella strada superiore, diventata un vero e proprio fiume in piena. Tanta paura per i cittadini. L’intera città è rimasta paralizzata per ore. Da quanto appreso non ci sarebbero feriti ma solo tanta paura. In meno di un’ora su Altamura sono caduti oltre 60 mm di pioggia, che hanno provocato non pochi danni, tra allagamenti e alberi sradicati, al punto che è dovuta intervenire la Protezione civile insieme ai vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area.

Anche a Sammichele di Bari è stata segnalata la caduta di un muro, con conseguenti danni per le auto parcheggiate nei paraggi.

Il maltempo ha portato con sé anche ingenti danni all’agricoltura. Secondo una stima di Coldiretti la perturbazione avrebbe abbattuto coltivazioni di uva e olive in modo considerevole. Campi allagati e nubifragi che costringeranno tanti agricoltori a ripartire da zero.