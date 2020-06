Ieri, in diversi interventi, i poliziotti della Squadra Volanti dell’UPGSP della Questura di Bari, hanno deferito all’Autorità Giudiziaria 2 persone per altrettante violazioni.

Nella zona centrale della città, i poliziotti della Volante di zona hanno fermato e controllato un 41enne, pregiudicato; dagli esiti degli accertamenti l’uomo è risultato avere a carico un DASPO urbano, provvedimento che dispone il divieto di aggirarsi in determinate aree urbane della città, pertanto gli agenti hanno deferito l’uomo all’Autorità Giudiziaria competente per tale violazione.

Nel quartiere Libertà gli agenti della Volante di zona sono intervenuti per maltrattamenti in famiglia perpetrati da un uomo, 43enne pregiudicato, ai danni della moglie. I poliziotti, dopo un’intensa attività di riscontri sulle abitudini familiari e i pregressi episodi avvenuti, di concerto con l’Autorità Giudiziaria, hanno sanzionato e allontanato il 43enne dal tetto coniugale, come previsto dal “Codice Rosso”, in tutela della vittima.