Si stava allontanando a piedi dopo il colpo effettuato, con il volto travisato, cercando di eludere le forze dell’ordine. Tuttavia le indagini dei Carabinieri hanno permesso di constatare il suo coinvolgimento nell’assalto all’ufficio postale effettuato nella notte di ieri a Palo del Colle. E’ stato quindi preso ed arresto uno dei membri della banda protagonista del colpo eseguito con un escavatore. Un’azione quasi perfetta quella dei malviventi, che non hanno considerato l’immediato intervento dei militari una volta partito l’allarme.

Erano circa le 3.10 di notte quando i ladri sono entrati in azione con la pala meccanica rubata poco prima a poca distanza dallo stesso ufficio postale scelto per il colpo. Il mezzo cingolato ha abbattuto facilmente prima il cancello di recinzione e poi il vetro blindato dell’ufficio. Una volta all’interno la pala meccanica ha letteralmente sradicato lo sportello del bancomat, permettendo così ai malfattori di portar via 62 mila euro prima di darsi alla fuga.

Ma proprio l’allarme partito dall’ufficio ha attivato l’intervento dei Carabinieri, in una azione congiunta tra la compagnie di Palo, Bitonto e Bitritto. Le immediate ricerche hanno consentito di trovare uno dei ladri beccato mentre si allontanava a piedi. Si tratta di un 36enne di origine bitontina, ora condotto presso il carcere di Bari a disposizione dell’autorità giudiziaria. In corso le indagini per risalire all’identità degli altri membri della banda.