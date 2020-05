La fine di un calvario cominciato a marzo, il ricovero, il trasferimento al Policlinico di Bari dopo l’aggravarsi delle sue condizioni. Oggi, a distanza di un mese, il ritorno alla vita e dai suoi cari. E’ guarito dal Covid-19 ed è stato dimesso il paziente lombardo di 56 anni arrivato nel capoluogo pugliese lo scorso 3 aprile con un volo dell’Aeronautica militare all’aeroporto Karol Wojtyla. Questa mattina un’ambulanza dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza della Lombardia lo ha preso in carico per riportarlo a casa dopo essere risultato negativo all’ultimo tampone per la verifica dell’infezione da coronavirus. A curarlo, in un mese, sono stati i medici dei reparti di Terapia intensiva, Pneumologia e Malattie infettive del Policlinico di Bari.

L’uomo, arrivato in una barella di bio-contenimento, intubato e in gravi condizioni, con una forte compromissione delle funzioni respiratorie, è stato soccorso in prima battuta dai professionisti del reparto di Anestesia e Rianimazione Covid. Sottoposto al trattamento per l’insufficienza respiratoria è stato successivamente estubato e trasferito nel reparto di terapia sub intensiva respiratoria. Recuperate le funzioni polmonari, infine, è stato curato dai medici delle Malattie infettive. Tre passaggi all’interno di tre reparti tutti all’interno del padiglione Asclepios.

A giocare un ruolo importante nel recupero del paziente sono state anche le videochiamate con la famiglia che i medici hanno consentito di fare attraverso i tablet. Il 56enne, infatti, ha ripreso a parlare solo dopo aver visto e sentito, sia pur a distanza, il figlio e il contatto con i familiari ha agevolato la reazione del paziente alla malattia.

Una storia di sanità, la storia di una vita che ha lottato per tornare al più presto a casa. «Sono queste le notizie che danno la forza e il coraggio di andare avanti – ha detto in una nota il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano -. La solidarietà e la fratellanza assieme alla competenza dei nostri sanitari hanno battuto il virus e hanno restituito la salute al paziente che avevamo accolto proveniente dalla Lombardia. Auguro a lui, alla sua famiglia e a tutte le persone che stanno combattendo contro il Covid la migliore ripresa», ha concluso il Governatore.