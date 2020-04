Chiude H&M in via Sparano. La notizia è stata una doccia fredda per i 50 dipendenti e i sindacati. L’azienda svedese ha deciso che, dopo lo stop per l’emergenza coronavirus, non rialzerà la saracinesca in una delle vie dello shopping barese.

La conferma arriva dalla segreteria della Filcams CGil, Barbara Neglia, che sottolinea quanto fino a pochi giorni fa Bari non era inserita nel piano di chiusura, mentre ieri è stato comunicato lo stop per il negozio presente in via Sparano da 13 anni. I lavoratori incontreranno i sindacati martedì prossimo per affrontare la vertenza.

Il 22 aprile si era discusso del futuro dei lavoratori per i 7 punti vendita per i quali era stata annunciata la chiusura: due a Milano, uno a Udine e poi a Grosseto, Gorizia, Vicenza, Bassano. Da ieri si è aggiunto anche Bari.