Sabato pomeriggio una cittadina tedesca, mentre transitava in via Putignani per soddisfare i bisogni fisiologici del proprio cane, è stata raggiunta da tergo da un cittadino gambiano che, dopo averla strattonata, l’ha

rapinata del telefono cellulare.

La donna ha cercato di seguire il malfattore che si è dato alla fuga per le vie limitrofe e le sue urla hanno attirato l’attenzione di alcuni passanti che hanno prontamente contattato il 113. La nota di ricerca è stata

subito accolta da una pattuglia dei Falchi; della Squadra Mobile che ha in pochi minuti individuato, in via Sagarriga Visconti, il rapinatore.

Immediatamente bloccato e perquisito, l’uomo aveva ancora indosso il cellulare sottratto. Condotto in Questura, l’uomo è stato identificato per Phatty Mbemba, cittadino del Gambia di anni 24, irregolare sul territorio e con precedenti di Polizia. L’uomo è quindi stato tratto in arresto per il reato di rapina impropria e condotto presso il carcere di Bari mentre il cellulare è stato restituito alla vittima.