Scorrono i titoli di coda anche sulla stagione agonistica della pallavolo, senza distinzioni di categorie tra campionati nazionali e regionali. Dopo La Federbasket e la Federazione Italiana Rugby, dunque, anche la Fipav ha deciso di far calare il sipario in maniera definitiva sulla stagione 2019-2020.

La crisi post-Coronavirus si farà sentire in tutti gli sport. La Puglia e le sue realtà provinciali della pallavolo sperano di limitare i danni.

Diverse federazioni sportive restano ancora alla finestra, in attesa di capire come si svilupperà nei prossimi giorni l’emergenza sanitaria. La Fipav, invece, no.

Per quanto riguarda i campionati giovanili, infine, per permettere agli atleti coinvolti quest’anno di proseguire l’attività, la Fipav ha deciso per la prossima stagione di trasformare le annate pari in dispari, l’under 12 diventa under 13 e via discorrendo sino all’under 18 che diventa under 19.

Il servizio.