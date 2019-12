Arrestato un pusher insospettabile nel centro storico di Ruvo

I Carabinieri della Stazione di Ruvo di Puglia (BA), hanno arrestato F.A., 18enne, del luogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, che non risultava noto alle Forze dell’ordine, è stato controllato durante un normale servizio di prevenzione e repressione di reati afferenti il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti nel centro cittadino.

Il 18enne è stato fermato a piedi dai militari di una pattuglia della locale Stazione che si sono insospettiti per il numero di ragazzi che facevano “la spola” proprio nei confronti del ragazzo. Nel corso del controllo, sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di circa 40 grammi di marijuana che nascondeva all’interno degli slip. Nello stesso contesto è stata sequestrata la somma di 35,00 euro in banconote di piccolo taglio, ritenute il provento dell’attività di spaccio. Su disposizione della competente A.G., il ragazzo è stato sottoposto agli arresti domiciliari.