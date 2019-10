A bordo del regionale Foggia-Bari con 100 grammi di marijuana: arrestato

Un ventunenne, di nazionalità gambiana, richiedente asilo, è stato tratto in arresto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e tradotto nel carcere di Trani.

Gli Agenti del Reparto Operativo della Polizia Ferroviaria di Bari, in servizio di scorta a bordo del treno regionale 12477, nella tratta Foggia-Bari, hanno proceduto al controllo di un cittadino straniero che, in completa solitudine, stava occupando la carrozza di coda.

Sorpreso dalla presenza degli uomini in divisa, il giovane ha esibito senza esitazione il biglietto del treno, spiegando di essere partito dalla Stazione di Foggia e che sarebbe sceso, da lì a poco, nella Stazione di Bisceglie, dove risiede stabilmente. Ha cercato, in tutti i modi, di distrarre l’attenzione dei poliziotti, poiché, per recuperare il documento di identità, è stato costretto ad aprire lo zaino che portava sulle spalle, al di sotto della felpa, ma non è riuscito ad evitare che un forte odore sospetto si diffondesse nella carrozza.

Approfondito il controllo, i poliziotti hanno rinvenuto nello zaino, una busta di cellophane trasparente contenente sostanza erbacea di colore verde, per un perso complessivo di quasi un etto, che, risultava poi essere marijuana, e centinaia di euro in banconote di vario taglio.