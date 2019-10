Sorpreso con 8 dosi di cocaina: arrestato pusher 28enne sul lungomare di Bisceglie

I Carabinieri della Tenenza di Bisceglie, hanno arrestato P.N., 28enne del luogo. Il giovane, già noto alle forze di polizia, è stato controllato sul lungomare Via Prussiano mentre parlava con un giovane.

Entrambi si avvedevano dell’arrivo dei militari il cui repentino intervento consentiva di accertare che P.N. poco prima si disfacesse di un involucro subito recuperato e contenente 8 dosi di cocaina per un peso complessivo di 4 grammi. Lo stesso, inoltre, è stato trovato in possesso di 345,00 euro in banconote da piccolo taglio, ritenute il provento dell’illecita attività di spaccio.

La perquisizione è stata estesa anche al giovane che con lui stava colloquiando, il quale è stato trovato in possesso di 2 dosi di cocaina. Quest’ultimo è stato quindi segnalato all’autorità Prefettizia quale assuntore di sostanze stupefacenti. Per P.N. sono così scattate le manette e, su disposizione della competente A.G., è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

Dall’inizio dell’anno la Tenenza Carabinieri di Bisceglie ha intensificato i controlli nelle aree localmente riconosciute come “aree di spaccio” ottenendo soprattutto risultati preventivi oltre che repressivi. I servizi messi in atto e coordinati dalla Compagnia di Trani, infatti, sono innanzitutto finalizzati ad ottenere una maggiore percezione di sicurezza da parte dei cittadini in quelle zone del centro in modo da “restituire” loro la piena fruibilità di queste aree.