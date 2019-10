Controlli nel centro storico di Sannicandro: rinvenute dosi di marijuana e cocaina

Ieri pomeriggio, in Sannicandro di Bari, precisamente in piazza Castello e nell’intero centro storico, nel corso di un predisposto servizio di controllo del territorio, i militari della locale Stazione Carabinieri, coadiuvati da unità cinofila del Nucleo Carabinieri Cinofili di Modugno, rinvenivano e sequestravano 14 involucri contenenti grammi 38,6 di marijuana e grammi 0,3 di cocaina, occultati nei canali di scolo dell’acqua piovana di un’abitazione. L’intervento dei Carabinieri trae spunto da diverse segnalazioni pervenute dai cittadini che riferivano l’anomalo comportamento da parte di giovani presenti in quella zona. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri.