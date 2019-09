Maxi sequestro di cocaina in pieno centro: in manette un 42enne pregiudicato

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 42enne con precedenti specifici colto nella flagranza del reato di detenzione a fini di spaccio di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti.

I poliziotti della Squadra Mobile alle prime luci dell’alba di sabato 28 settembre, hanno fatto irruzione in un appartamento del centro di Bari e nel corso della perquisizione che ne è seguita sono stati rinvenuti 4 panetti di sostanza sospetta occultati all’interno di un armadio. In base ai primi accertamenti effettuati dalla Polizia Scientifica, la sostanza è risultata essere cocaina per un peso complessivo di circa 4 kg: lo stupefacente, una volta tagliato e confezionato, avrebbe prodotto oltre 11.000 dosi che, immesse nel mercato illegale della droga, avrebbero prodotto un valore di circa 850.000 €, verosimilmente destinato ad incrementare le casse dei clan operanti sul territorio cittadino.

Nel corso della perquisizione sono state rinvenute anche numerose dosi di cocaina – cosiddette “cipollette” – custodite all’interno di un borsello a forma del logo “Hello Kitty”, verosimilmente utilizzato dallo spacciatore per portare in strada e vendere le dosi. Le attività di ricerca dello stupefacente, effettuate con il supporto di unità cinofile specializzate della Polizia di Stato, ha consentito di rinvenire, inoltre, 50 grammi di Hashish – anch’essa destinata allo spaccio diffuso – e oltre 6.000 € in banconote di vario taglio; la somma è stata sottoposta a sequestro in quanto verosimile provento dell’attività di spaccio.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato associato alla locale Casa Circondariale a disposizione della Procura della Repubblica di Bari.