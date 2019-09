Auto si schianta contro muro e albero nel barese: due feriti gravi

Grave incidente stradale ieri sera nel barese. Un’auto si è schiantata prima contro un muro e poi contro un albero: l’impatto è avvenuto tra Bitritto e Bitetto, e non si esclude che tra le cause ci possa essere la strada umida. A bordo due ragazze di circa 30 anni: una è stata trasportata al Policlinico di Bari, in gravissime condizioni, l’altra all’ospedale Di Venere. Sul posto carabinieri, Vigili del Fuoco e 118.