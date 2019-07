Auto contro guard rail a Spinazzola: deceduta una 58enne di Gravina

Perde il controllo della vettura, lo schianto contro il guard rail ed una donna è sbalzata fuori. E’ deceduta sul colpo una 58enne, questo pomeriggio sulla ex Strada Regionale 6 tra Spinazzola e Gravina, dopo il violento impatto della Tiguan di colore nero sulla quale viaggiava con sua figlia, rimasta ferita nello scontro. Sulle cause del sinistro indaga la Polizia Stradale di Spinazzola intervenuta sul posto per i rilievi.

INCIDENTE SPINAZZOLA GRAVINA_4 INCIDENTE SPINAZZOLA GRAVINA_2 INCIDENTE SPINAZZOLA GRAVINA_1

La donna di Gravina è deceduta sul colpo. A provocare l’incidente potrebbe esser stato un “giunto” difettoso del ponte sul quale la vettura stava transitando sulla ex strada regionale. Ma su questo approfondiranno le indagini proprio gli agenti della Polizia Stradale. La donna più giovane alla guida del veicolo è invece stata trasferita d’urgenza presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale “Dimiccoli” di Barletta dove è attualmente ricoverata.