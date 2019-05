Libertà al setaccio: arrestato spacciatore, rinvenute oltre 60 mila dosi di marijuana

Blitz della Polizia di Stato, in questo fine settimana, nel quartiere Libertà di Bari. I poliziotti della Sezione Narcotici e dei Falchi della Squadra Mobile hanno perquisito alcuni edifici di via Nicolai che, per tutta la durata delle attività, è stata chiusa al traffico.

Nel corso delle perquisizioni, sono state rinvenute, presso l’abitazione di un pluripregiudicato 43enne, due grosse confezioni di marijuana, per un peso totale di oltre 12 kg. La droga, pronta ad essere suddivisa in dosi da immettere sulle strade del centro di Bari, era stata imballata all’interno di alcune scatole di cartone originariamente utilizzate per il confezionamento di elettrodomestici.

Le successive analisi effettuate dalla Polizia Scientifica hanno rilevato nello stupefacente un principio attivo tale da produrre circa 60 mila dosi, per un valore stimato nel mercato illegale di oltre 300 mila euro. Il 43enne su disposizione della Procura della Repubblica di Bari, è stato associato presso la locale Casa Circondariale in attesa di giudizio.