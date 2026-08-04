Storia a lieto fine a Bitonto, dove un cittadino ha per sbaglio gettato nel secco residuo un tagliando vincente da 1 milione di euro. Ritrovarlo sembrava impossibile, ma l’intervento della SANB ha compiuto il “miracolo”. La società che eroga i propri servizi ambientali nel Nord Barese si è immediatamente attivata per provare a recuperare il minuscolo pezzo di carta milionario tra cumuli di rifiuti. Prima ha individuato il compattatore giusto, poi ha trasferito il carico in un impianto autorizzato e infine gli operatori si sono messi a scavare tra buste e scarti. E alla fine il tagliando è venuto fuori.