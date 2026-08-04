Storia a lieto fine a Bitonto, dove un cittadino ha per sbaglio gettato nel secco residuo un tagliando vincente da 1 milione di euro. Ritrovarlo sembrava impossibile, ma l’intervento della SANB ha compiuto il “miracolo”. La società che eroga i propri servizi ambientali nel Nord Barese si è immediatamente attivata per provare a recuperare il minuscolo pezzo di carta milionario tra cumuli di rifiuti. Prima ha individuato il compattatore giusto, poi ha trasferito il carico in un impianto autorizzato e infine gli operatori si sono messi a scavare tra buste e scarti. E alla fine il tagliando è venuto fuori.
Una vicenda che racconta la professionalità degli operatori SAMB, l’organizzazione dell’azienda e anche la fortuna del cittadino. È stato l’amministratore unico Roberto Toscano a raccontare questa incredibile vicenda sulle proprie pagine social, dove ha scritto: «Si dice spesso che i rifiuti possano essere una risorsa. C’è chi ha deciso di prendere questa espressione davvero troppo alla lettera».