Un momento di confronto e di crescita utile per affrontare le tante sfide del futuro. Amministratori, sostenitori e simpatizzanti della lista Per la Puglia si sono ritrovati per il primo incontro regionale L’incontro ha visto la partecipazione del gruppo consiliare regionale e l’intervento del presidente della Regione Antonio Decaro. È stata l’occasione per tracciare un bilancio del percorso avviato in occasione delle scorse regionali e per guardare avanti, con l’obiettivo di rafforzare quel radicamento sui territori che rappresenta la forza di Per la Puglia: un progetto politico basato sull’ascolto, il confronto e l’attenzione ai temi cardine dell’azione di governo del centrosinistra regionale.