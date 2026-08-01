Dopo il blitz, ecco i numeri della maxi operazione effettuata dalla Polizia di Stato in quattro campi rom nel Barese nella mattinata di ieri, 31 luglio: 75 le persone identificate di nazionalità rumena, di cui 50 maggiorenni e 25 minorenni: 27 sono risultati con precedenti. Un soggetto è stato trovato in possesso di uno scooter rubato e per questo è stato denunciato, mentre il ciclomotore sequestrato. Un altro è stato accompagnato negli uffici della Questura per approfondimenti sulla propria posizione e per le procedure di fotosegnalamento.

Nell’operazione disposta dal Questore Gargano di Bari sono stati impegnati ben 88 poliziotti, che hanno messo al setaccio gli insediamenti di Poggiofranco e San Giorgio nel capoluogo di regione e quelli di via Burrone e via Cagnano a Bitonto. In campo il personale delle volanti della Questura, del Reparto prevenzione crimine, le unità antidroga e cinofile e pattuglie della Polizia Stradale con l’obiettivo di verificare la possibile presenza di mezzi o beni di provenienza illecita, armi e sostanze stupefacenti.

I controlli hanno interessato anche le strutture utilizzate come abitazioni, spesso baracche di fortuna: 11 sono state le perquisizioni effettuate nei campi rom, caratterizzati da situazioni di degrado testimoniate dalla presenza di cumuli di rifiuti, sporcizia, mobili distrutti. Vere e proprie baraccopoli che le forze dell’ordine hanno posto sotto setaccio durante il blitz.

Nicola di Chio