Nei giorni scorsi, nella Basilica di San Nicola di Bari, si è svolta, nel contesto della “Campagna Nazionale Tumori Cutanei” della LILT, la cerimonia di rinnovo del protocollo d’intesa tra la Brigata “Pinerolo” e la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Puglia. L’iniziativa rafforza la già consolidata collaborazione nell’ambito delle attività di sensibilizzazione, prevenzione e promozione della salute sul territorio.

Obiettivi condivisi che si concretizzano con l’orientamento alla diffusione della cultura del benessere e dei sani stili di vita. Numerose le iniziative già intraprese a favore del personale militare e della collettività, confermando il costante impegno della Brigata “Pinerolo” nei confronti del territorio e della comunità.

L’accordo è stato sottoscritto dal Comandante della Brigata “Pinerolo”, Generale di Brigata Paolo Dalle Vedove, e dal Coordinatore regionale di LILT Puglia, Dott. Donatello Iacobone, alla presenza del Prefetto di Bari Francesco Russo e rappresentanti della LILT, della città Metropolitana di Bari e della provincia BAT.

Il pubblico intervenuto ha assistito a un concerto eseguito dalla fusione delle due compagini musicali della “Pinerolo”: la Fanfara del 7° reggimento Bersaglieri e la Banda del 13° Reparto Comando e Supporti Tattici (RCST), dirette dal Maestro Graduato Aiutante Roberto Cianciotta e con la partecipazione straordinaria del Maestro di Musica violinista Marco Misciagna. L’esibizione, particolarmente apprezzata per qualità artistica ed intensità emotiva, ha contribuito a rendere l’evento un significativo momento di condivisione istituzionale e culturale.