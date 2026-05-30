Domenica 31 maggio, lo scenario del Lungomare a Bari si trasformerà nel cuore pulsante del ciclismo paralimpico nazionale per il terzo anno di fila. La Scuola di Ciclismo Franco Ballerini Bari, da sempre in prima linea nella promozione sociale attraverso lo sport, organizza in stretta collaborazione con la Fondazione Allianz UMANA MENTE i Campionati Italiani FISDIR – FCI FAUMCUP. L’evento, denominato anche “BARIPEDALA SENZABARRIERE”, rappresenta una prestigiosa gara nazionale a cronometro riservata ad atleti con disabilità intellettive e relazionali, un appuntamento che unisce la parte tecnica-sportiva a un profondo messaggio di inclusione e condivisione.

Il programma ufficiale prevede il fulcro delle attività presso Largo Giannella, location strategica che ospiterà sia il ritrovo degli atleti a partire dalle 8:00 sia la successiva verifica delle licenze. Il percorso di gara si snoderà lungo un circuito cittadino di 2,5 chilometri, interamente chiuso al traffico per garantire la massima sicurezza.

Gli atleti affronteranno una prova a cronometro con partenze individuali scaglionate a intervalli di un minuto. La competizione vedrà la partecipazione delle categorie agonistiche sia maschili che femminili, suddivise secondo i regolamenti federali: la categoria II1 (atleti con disabilità intellettiva), la categoria II2 (atleti con sindrome di Down) e la categoria II3 (atleti autistici ad alto funzionamento). Le atlete delle categorie femminili apriranno ufficialmente la sfida al cronometro alle ore 9.30, seguite a scaglioni dalle categorie maschili a partire dalle ore 10.00. Per garantire un supporto concreto e la totale sicurezza dei partecipanti, il regolamento prevede che i ciclisti che ne abbiano necessità possano essere accompagnati lungo il tracciato da tecnici FCI tesserati.

Il Presidente della Scuola di Ciclismo Franco Ballerini Bari, Giuseppe Marzano, ha espresso grande orgoglio per questo grande evento: “Ospitare la FAUMCUP a Bari è la dimostrazione di come lo sport possa abbattere qualsiasi barriera. Ringraziamo la Fondazione Allianz UMANA MENTE, la FISDIR, la FCI e l’Amministrazione Comunale per la fiducia. Invito tutta la cittadinanza a venire a largo Giannella per tifare questi straordinari atleti, che incarnano i valori più puri di tutto lo sport in generale”.

La manifestazione si concluderà intorno alle 12.30 con la cerimonia ufficiale di premiazione, che celebrerà i primi tre classificati di ogni categoria.