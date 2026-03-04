Sono stati inaugurati oggi, mercoledì 4 marzo 2026, gli Ambulatori Solidali all’interno di Santa Maria Hospital di Bari, un progetto nato dalla collaborazione tra Fondazione VEERA, Caritas Diocesana di Bari-Bitonto – Pastorale della Salute, GVM Care & Research e Santa Maria Hospital, con l’obiettivo di offrire accesso a prestazioni sanitarie specialistiche a persone in condizioni di fragilità economica e sociale, riducendo le disuguaglianze e mettendo a disposizione un supporto concreto a chi, altrimenti, faticherebbe a curarsi.

L’iniziativa ha dato vita a una vera e propria “banca del tempo”: medici, infermieri, personale amministrativo e operatori sanitari della struttura hanno scelto, su base volontaria, di donare parte del proprio tempo per garantire prestazioni sanitarie e assistenziali gratuite.

“Questo protocollo rappresenta un impegno concreto per la cura della persona nella sua totalità -dichiara don Giovanni Caporusso – Presidente Fondazione Caritas Bari – Bitonto ETS – unendo le risorse del privato al cuore solidale del terzo settore. Insieme, miriamo a creare una rete di assistenza accessibile e di qualità, contribuendo al benessere della comunità locale”.

L’ambulatorio è stato allestito all’interno della piastra ambulatoriale di Santa Maria Hospital di Bari, struttura di GVM Care & Research accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale. Le prestazioni, che saranno erogate in giornate e orari che saranno definiti in base al calendario, riguarderanno discipline specialistiche presenti nella struttura, tra cui cardiologia, cardiochirurgia e ambiti multispecialistici.

“Ogni giorno nei nostri ospedali constatiamo quanto la salute sia un bene fragile e prezioso. Sapere che le competenze di un gruppo sanitario di eccellenza come GVM Care & Research possono diventare un aiuto concreto per chi vive una condizione di difficoltà ci riempie di orgoglio e di gioia – dichiara il prof. Giuseppe Speziale, vicepresidente di GVM Care & Research e cardiochirurgo a Santa Maria Hospital di Bari –. Gli Ambulatori Solidali nascono dalla volontà di non lasciare indietro nessuno e di trasformare professionalità, esperienza e tecnologia in un gesto di cura autentico verso la comunità”.

L’accesso al servizio è rivolto a persone in grave marginalità, senza dimora, migranti, soggetti in situazioni economiche di difficoltà. I cittadini interessati potranno rivolgersi alla Caritas Diocesana, che provvederà alla valutazione delle richieste e all’eventuale invio agli ambulatori.

L’accesso al servizio sarà gestito dallo sportello SICAR HUB, il servizio dedicato all’orientamento e all’accompagnamento verso i servizi psico-sociosanitari del territorio. Sarà sufficiente recarsi nella sede della Caritas Diocesana di Bari-Bitonto, in viale Ennio 2 a Bari, dove, al termine di un colloquio con gli operatori sociali e qualora emergano necessità di prestazioni sanitarie, la persona verrà indirizzata all’ambulatorio solidale di Santa Maria Hospital.

“Le povertà oggi hanno spesso il volto di chi deve scegliere se fare la spesa o pagare una visita medica o degli esami specialistici, viste le lunghe liste di attesa. Con questo protocollo – dichiara don Lino Modesto Direttore Caritas diocesana Bari-Bitonto – vogliamo ribadire che la salute è un diritto universale, non un privilegio per pochi”.

La cerimonia inaugurale degli ambulatori solidali si è svolta alla presenza di Sua Eccellenza il Vescovo della Diocesi di Bari-Bitonto Mons. Giuseppe Satriano e dell’Amministratore Delegato di Santa Maria Hospital, Eleonora Sansavini, che hanno simbolicamente aperto l’ambulatorio e inaugurato la nuova cappella realizzata all’interno della struttura. A seguire, un momento di saluto agli ammalati nei reparti.

“Parlare di banca del tempo oggi significa restituire centralità alla dimensione umana della cura – ha dichiarato Eleonora Sansavini, Amministratore Delegato di Santa Maria Hospital -. Viviamo un’epoca caratterizzata da ritmi frenetici, sia professionali sia personali. In questo contesto, la scelta del nostro personale sanitario di donare ore del proprio tempo a chi è meno abbiente e in difficoltà rappresenta un valore aggiunto autentico. Non è solo un gesto di solidarietà, ma un modo concreto per riaffermare che la sanità deve rimanere prima di tutto relazione, ascolto e responsabilità verso la comunità”.

Con l’inaugurazione degli Ambulatori Solidali, Santa Maria Hospital rafforza il proprio impegno sociale sul territorio, promuovendo un modello di sanità che integra competenza clinica e attenzione alle persone più vulnerabili, in stretta collaborazione con enti, istituzioni e associazioni del territorio.