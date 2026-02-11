È in corso da questa mattina, al Comando della Polizia Locale di Japigia, la giornata di studio gratuita dedicata all’approfondimento sul Nuovo Codice della Strada, a oltre un anno dall’entrata in vigore della riforma – Legge 177/2024.

L’iniziativa rappresenta un importante momento di aggiornamento professionale per gli operatori della Polizia Locale e per tutti gli addetti ai lavori, con particolare attenzione alle criticità applicative e alle prospettive future della normativa.

In apertura dei lavori l’intervento dell’assessora alla Polizia Locale Carla Palone che, nel portare i saluti dell’amministrazione ai partecipanti, ha ricordato “l’importanza della formazione degli agenti della Polizia locale, chiamati a continui aggiornamenti per svolgere al meglio il proprio ruolo a contatto con i cittadini, nel rispetto delle previsioni di legge e in un contesto urbano in grande trasformazione. La nostra è una città sempre più dinamica e il corpo della Polizia Locale fronteggia quotidianamente una serie di scenari che richiedono al contempo competenze specifiche e capacità di gestione delle criticità: l’appuntamento odierno, perciò, rappresenta un’occasione preziosa di riflessione e confronto, necessaria per consolidare professionalità e know how”.

A seguire, il comandante della Polizia Locale di Bari Michele Palumbo, che modera i lavori e gli interventi nelle singole materie, ha sottolineato come “L’amministrazione comunale, con il Comando di Polizia Locale, conferma il proprio impegno nel promuovere percorsi di formazione continua, nella consapevolezza che una Polizia Locale preparata e aggiornata rappresenti un valore aggiunto per tutta la comunità”.

Nel corso della mattina il dirigente comandante Saverio Petroni ha tenuto una relazione sui principali aspetti del nuovo Codice della Strada – dalle sospensioni della patente alle occupazioni di suolo pubblico, dagli atti vietati alle novità su monopattini elettrici, condizioni psicofisiche dei conducenti, reati stradali e disciplina dell’autovelox – con uno sguardo ai nuovi scenari per il 2026.

Nel pomeriggio il commissario Michele Santorsola affronterà il tema delle targhe estere, del REVE e dell’esterovestizione, fornendo indicazioni operative sui controlli e sull’applicazione dell’articolo 93 bis del Codice della Strada.

La giornata si concluderà con un test di valutazione finale. A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione; inoltre, previa compilazione del test finale, sarà rilasciato un attestato con valutazione valido ai fini della progressione in carriera, ai sensi del vigente CCNL, secondo le previsioni delle rispettive Amministrazioni pubbliche di appartenenza dei dipendenti partecipanti alla Giornata di studio.