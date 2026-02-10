In occasione della Giornata Mondiale del Malato, l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, attraverso la Consulta degli Specializzandi UniBa, promuove un incontro di riflessione e dialogo dedicato alla fragilità, alla cura e al valore della testimonianza.

L’evento si terrà martedì 11 febbraio alle 16.00, presso l’Aula Blasi della Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Protagonista dell’incontro sarà Fabio Maria Salvatore, paziente e oggi scrittore, autore del libro “Cenere Zero”, opera intensa che attraversa la malattia non soltanto come evento clinico, ma come esperienza umana, emotiva e spirituale, capace di trasformarsi in racconto e consapevolezza.

Salvatore porterà la sua esperienza in un cammino che lo vedrà protagonista anche in altre Università italiane, tra cui l’Università Cattolica del Sacro Cuore e il Policlinico Universitario A. Gemelli.

A dialogare con l’autore sarà Stella Spina, specializzanda in Pediatria, insieme agli Specializzandi di UniBa, in un confronto aperto tra parola, medicina e ascolto, nel segno di una cultura della cura che sappia unire competenza scientifica e umanità.

Nel corso dell’iniziativa interverranno:

• Roberto Bellotti, Rettore UniBa

• Gianluigi De Gennaro, Delegato del Rettore alla Terza Missione UniBa

• Donato Sivo, Direttore Sanitario del Policlinico di Bari

Per il Rettore Roberto Bellotti: “L’appuntamento rappresenta un momento di grande valore simbolico e culturale un’occasione per riaffermare il ruolo dell’Università come luogo di formazione e coscienza collettiva, capace di generare dialogo e responsabilità condivisa attorno ai temi della salute, della fragilità e della dignità della persona.”